Lollapalooza 2025: Consulta aquí los horarios y escenarios de los shows por día

Lollapalooza Chile dio a conocer los horarios oficiales de las presentaciones por día.

El evento, que se realizará del 21 al 23 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, iniciará cada jornada a las 13:00 horas con su apertura de puertas.

El viernes 21 de marzo será encabezado por Olivia Rodrigo una de las nuevas voces que están redefiniendo la música pop y el grupo electrónico Rüfüs Du Sol que cambió las reglas del juego y que ha ascendido de manera constante hasta convertirse en el mayor espectáculo de baile en vivo del mundo. También Benson Boone, Rawayana, James Hype, Girl In Red, Fontaines DC y más.

El sábado 22 de marzo, Justin Timberlake una de las estrellas pop más famosas del mundo que nuevamente ha conquistado al mundo con su sexto álbum de estudio, ‘Everything I Thought It Was’ y su gira ‘The Forget Tomorrow Tour’ y el regreso de la icónica Alanis Morissette. Antes, Foster The People, Charlotte De Witte, Mon Laferte, Babasonicos, Nathy Peluso, Parcels, Barry Can’t Swim – Lasso y más.

Para el cierre del festival, el domingo 23 de marzo, los legendarios Tool, venerados por su combinación única de rock progresivo, metal y art rock. Shawn Mendes, su álbum más reciente, Wonder, debutó como el número 1 en la lista Billboard 200 y en varios mercados mundiales, lo que marca el cuarto álbum número 1 consecutivo de Mendes. También, Tate Mcrae, Zedd, Teddy Swims, Los Tres, The Marías, Inhaler, Sepultura, Lucybell, Wave To Earth, Artemas, Dillom y más.