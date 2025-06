¿Te toca ser vocal de mesa? Consulta fechas y revisa tu designación para las primarias

Junio será un mes clave en el calendario político chileno, ya que se definirá quién representará al oficialismo en la carrera por la Presidencia para el periodo 2026-2030. El nombre del candidato o candidata se conocerá el domingo 29 de junio, cuando se realicen las elecciones primarias.

Esta jornada marcará el primer gran hito rumbo a los comicios generales del 16 de noviembre, donde todas las cartas presidenciales competirán por llegar a La Moneda. Si ningún postulante logra la mayoría absoluta, se convocará una segunda vuelta para el 14 de diciembre, en la que se enfrentarán las dos opciones más votadas.

Junto a los votantes, un rol fundamental lo cumplen los vocales de mesa. Ellos son los encargados de abrir los locales de votación, asistir a los electores, recibir los sufragios y custodiar las urnas. Esta semana se publicará la nómina oficial de quienes deberán asumir esa responsabilidad.

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa

Pamela Figueroa, presidenta del Servicio Electoral (Servel), anunció que se designarán a 110.000 personas como vocales de mesa, y que el listado oficial será publicado este sábado 7 de junio.

Para conocer la nómina, los ciudadanos mayores de 18 años deben visitar la plataforma web de consulta de datos electorales del Servel. Ingresando únicamente su RUT, el sistema le notificará no solo si fue convocado, sino también su local de votación y mesa.

Los vocales de mesa que incumplan con su obligación o no presenten las excusas correspondientes serán sancionados con multas que van desde 2 hasta 8 UTM, es decir, entre aproximadamente $137.000 y más de $549.000.

Cabe destacar que el cargo de vocal es obligatorio, mientras que participar en las primarias es voluntario. Esto significa que una persona que no haya sido convocada como vocal y no asista a votar en las primarias no enfrentará sanciones. Sin embargo, sí podrá ser multada si no participa en las elecciones de noviembre y/o diciembre, ya que votar en la primera y segunda vuelta es obligatorio.