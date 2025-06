Revisa aquí si eres vocal de mesa en las primarias del 29 de junio y quiénes pueden excusarse

El Servicio Electoral (Servel) ha dado a conocer la nómina de vocales de mesa y los locales de votación para las elecciones primarias presidenciales del domingo 29 de junio de 2025. Este proceso definirá al candidato presidencial del pacto oficialista “Unidad por Chile“, que agrupa a partidos como el Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Liberal, Federación Regionalista Verde Social, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista y Partido Acción Humanista

Revisa aquí si eres vocal de mesa

Para consultar si fuiste seleccionado como vocal de mesa o miembro del colegio escrutador, ingresa al sitio web oficial de Servel. Allí, deberás ingresar tu RUT, y el sistema te informará si fuiste designado, así como la mesa y local de votación asignados.

Revisa ahora en https://t.co/hA23u5ezAY y conoce si te designaron las Juntas Electorales como vocal de mesa para las Primarias Presidenciales del 29 de junio. Además podrás verificar tu mesa y local de votación. pic.twitter.com/gye9Rmstgg — Servicio Electoral (@ServelChile) June 9, 2025

Quiénes pueden excusarse y cómo hacerlo

El rol de vocal de mesa es obligatorio. Quienes no cumplan con esta función pueden enfrentar multas que oscilan entre 2 y 8 UTM, aproximadamente entre $137.000 y $549.000. Las excusas válidas para no desempeñar este cargo incluyen:

Tener más de 70 años.

Estar ausente del país o radicado a más de 300 kilómetros.

Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.

Cumplir labores en establecimientos hospitalarios en el mismo día de la elección.

Estar embarazada.

Ser madre o padre de un hijo o hija menor de dos años.

Estar al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad.

Quienes deseen presentar una excusa deben hacerlo entre el 9 y el 11 de junio ante la Junta Electoral correspondiente.

La participación en las primarias es voluntaria. Podrán votar los militantes de los partidos que participarán en estas elecciones y las personas independientes (no militantes de ningún partido). No podrán votar quienes estén afiliados a partidos que no participan en estas primarias.

El bono por ejercer la función de vocal de mesa será de 2/3 de una U.F., lo que equivale aproximadamente a $28.432. Este pago se realiza como compensación por el tiempo y la responsabilidad asumida durante el proceso electoral.

Para más detalles y actualizaciones, se recomienda visitar el sitio web oficial de Servel.