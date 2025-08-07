Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: revisa los requisitos para pensionados

Durante septiembre de 2025, y en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Estado hará nuevamente entrega del aguinaldo destinado a pensionados y pensionadas que cumplan con determinados requisitos.

Este beneficio se otorga una vez al año, de forma automática, junto con el pago de la pensión de septiembre. No requiere postulación ni trámites adicionales. Además, “el monto no es tributable ni imponible”, por lo que no se ve afectado por descuentos.

Cuáles son los requisitos del aguinaldo de Fiestas Patrias

Para acceder al pago, las personas deben tener alguna de las siguientes calidades al 31 de agosto de 2025:

Ser pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Ser pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

Ser pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Ser pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos, Ley Nº 19.234.

Ser pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.

Ser pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Ser pensionados o pensionadas de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Ley Valech).

Ser pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Ser beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad.

Cuál es el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias

El aguinaldo base que recibirán los pensionados y pensionadas en septiembre de 2025 será de $25.280. A este monto se le suma un incremento de $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2025.

Este adicional se entrega incluso si no se percibe Asignación Familiar, como ocurre con pensionados cuyos ingresos superan los $1.335.450.

Sin embargo, si la carga acreditada es beneficiaria de una pensión de sobrevivencia, el aumento no se aplica, aunque dicha persona esté registrada como carga familiar.