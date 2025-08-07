Encuentra tu vivienda: busca entre más de 4.000 casas bajo 3.000 UF con subsidios del Minvu

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presenta “Encuentra tu vivienda”, la plataforma más completa para buscar casas y departamentos nuevos con precios que no superan las 3.000 UF.

Este buscador ofrece más de 4 mil viviendas dirigidas a familias que cuentan con subsidios para Sectores Medios (DS1).

Además, todas las viviendas disponibles en la plataforma califican para el nuevo Subsidio al Crédito Hipotecario. Así, puedes explorar una amplia oferta de inmuebles a menos de 3.000 UF.

Accede a la oferta de más de 4.000 viviendas a menos de 3.000 UF en el sitio “Encuentra tu vivienda”.

Con el mayor stock de viviendas del mercado que se pueden adquirir con subsidios para Sectores Medios, este sitio está diseñado pensando en la experiencia del usuario, con una interfaz sencilla y fácil de usar.

Muestra las características principales de la vivienda

En el buscador se pueden revisar las características principales de la vivienda, el precio, la superficie, la localización y su cercanía a servicios y equipamientos.

Contribuye a reducir el déficit habitacional

“Encuentra tu vivienda” contribuye a reducir el déficit habitacional y dinamiza el sector de la construcción.

Permite comparar opciones

El buscador permite a los beneficiarios de subsidio buscar y comparar opciones para utilizar su subsidio en la compra de su vivienda.

Vitrina para las empresas

Permite a las empresas informar su oferta de manera atractiva para los usuarios.

Las empresas pueden acceder a través de la sección especial disponible en el sitio.

Aumento de subsidios en el sitio “Encuentra tu vivienda”

Además, en las viviendas del portal, al que también se accede desde Minvu, se puede obtener un aumento en subsidios DS1 y DS19:

150 UF adicionales para subsidios de sectores medios (DS1), tramos 2 y 3.

100 UF adicionales en Proyectos de Integración Social y Territorial (DS19), con recepción final al 31 de marzo de 2024.

Subsidio al Crédito Hipotecario

El Subsidio al Crédito Hipotecario que permite rebajar la tasa de interés es un beneficio del Estado para la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 UF.

Este subsidio a la tasa de interés permite rebajarla entre un 0,61% y 1,16% y reduce a sólo el 10% el pie que las familias deben pagar para acceder al crédito.

Las instituciones financieras disponibles que ofrecen créditos hipotecarios con subsidio a la tasa de interés son:

Banco Santander

Banco Estado

Coopeuch

Itaú

CorpBanca

Banco de Chile

BCI

Banco Consorcio

Banco Falabella

Mutuos Hipotecarios Renta Nacional