Sistema de Admisión Escolar 2026: hasta cuándo son las postulaciones
Ya comenzó la postulación al SAE 2026 para colegios públicos y subvencionados. El proceso es online, gratuito y finaliza el 28 de agosto a las 14:00 horas.
Las inscripciones para postular a colegios públicos y particulares subvencionados en 2026 ya comenzaron a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), una plataforma habilitada por el Ministerio de Educación (Mineduc) que permite a las familias gestionar este trámite de forma gratuita y completamente en línea.
Este proceso está dirigido a padres, madres o tutores legales de estudiantes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
-
Ingresen por primera vez al sistema escolar.
-
No tengan continuidad educativa en su colegio actual.
-
Quieran reincorporarse al sistema escolar.
-
Desean cambiarse de establecimiento en 2026.
-
Provengan del extranjero y deban matricularse por primera vez en Chile.
-
Se trasladen desde un colegio particular pagado a uno público o particular subvencionado.
-
Alumnos de educación especial que quieran integrarse a la modalidad regular, ya sea dentro del mismo colegio o en otro con las mismas características.
Para completar el trámite, los apoderados deben ingresar al sitio web del SAE, CLIC AQUÍ, completar el formulario con los datos del estudiante y seleccionar los establecimientos de su preferencia en orden prioritario.
Hasta cuándo se puede postular
Las postulaciones estarán habilitadas hasta las 14:00 horas del jueves 28 de agosto a través del portal oficial del Mineduc, CLIC AQUÍ.
La asignación de cupos dependerá de la cantidad de vacantes disponibles en cada colegio. Si hay suficientes, todos los postulantes serán admitidos; en caso contrario, se aplicará un proceso no discriminatorio que considera criterios de prioridad.
Fechas clave del proceso SAE 2026:
-
Postulación: del 5 al 28 de agosto.
-
Resultados generales: entre el 15 y 21 de octubre.
-
Listas de espera: 29 y 30 de octubre.
-
Periodo complementario de postulación: del 12 al 19 de noviembre.
-
Resultados del periodo complementario: 2 de diciembre.
-
Matrículas: del 9 al 30 de diciembre.