Cómo retirar tus fondos de la AFC: cómo realizar el trámite en línea
La AFC administra los fondos de cesantía de los trabajadores. Los pensionados pueden retirar sus fondos total o parcialmente en la sucursal virtual o presencialmente.
La AFC (Administradora de Fondos de Cesantía) se encarga de administrar los fondos depositados en las Cuentas Individuales de Cesantía (CIC) de los trabajadores, dinero que resulta fundamental en caso de pérdida de empleo. Este monto acumulado se destina al fondo del Seguro de Cesantía, y solo podrá ser retirado si la persona demuestra estar desempleada, lo cual debe ser acreditado mediante la presentación de ciertos documentos.
Cómo hacer el retiro de fondos de la AFC
No obstante, existe la opción de que las personas pensionadas realicen el retiro total de los fondos acumulados en la AFC, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Las y los pensionados que deseen retirar total o parcialmente sus fondos a través de la sucursal virtual de la AFC pueden hacerlo siguiendo los siguientes pasos:
- Ingresar al sito web de la sucursal virtual de la AFC.
- Acceder con RUT y Clave Única o Clave AFC.
- Una vez dentro, presionar el botón “Cobrar saldo pensionado” y seleccionar la AFP a la que pertenece.
- Finalmente, el sistema le solicitará adjuntar los documentos necesarios para continuar con el trámite.
Los pensionados del IPS, CAPREDENA o DIPRECA deberán realizar la solicitud en la sección “Mis trámites”. Es importante señalar que este procedimiento también puede llevarse a cabo de forma presencial en cualquiera de las sucursales de AFC Chile.
Documentos que se necesitan para realizar el retiro de fondos AFC
Luego de ingresar la solicitud de retiro de fondos, el sistema solicitará los siguientes documentos:
- Cédula de identidad vigente.
- La última liquidación de pago de pensión.
- El certificado de resolución de pensión emitido por la respectiva AFP, IPS o Cajas de Previsión (FF.AA., CAPREDENA o DIPRECA), que indique fecha de inicio de la pensión y tipo de pensión que percibe.
- Si aplica, su certificado de invalidez total o invalidez parcial definitiva con saldo retenido liberado emitido por la AFP.
- En el caso de pensión de vejez anticipada con rebaja de años por realizar trabajo pesado, debe presentar el documento que acredite dicha rebaja.