Consulta tu deuda del TAG: cómo revisar solo con tu RUT cuánto tienes que pagar

En Chile, los vehículos que transitan por autopistas urbanas e interurbanas concesionadas deben contar con un sistema que permita registrar su paso y facilitar el cobro automático por el uso de estas vías. Ese sistema es el TAG, un pequeño dispositivo electrónico que se instala en el parabrisas delantero del automóvil.

El dispositivo puede solicitarse en forma presencial en las oficinas de las autopistas, y en algunos casos también puede adquirirse en línea, con la opción de envío a domicilio. Es importante recordar que su utilización conlleva la obligación de mantener los pagos al día, ya que el no hacerlo puede generar multas.

Consulta tu deuda por TAG

Para saber si tienes pagos pendientes por circular con TAG, existen plataformas digitales que permiten consultar tu situación ingresando únicamente tu RUT. Una de las más utilizadas es TAG Total de Unired, CLIC AQUÍ, donde puedes visualizar los montos adeudados en distintas autopistas del país y pagar directamente desde el sitio.

Otra alternativa es Servipag, CLIC AQUÍ, que también permite revisar y saldar las deudas asociadas al TAG, siempre con tu RUT como único dato necesario.

Prescripción de multas por TAG

Las multas por TAG pueden prescribir, aunque los plazos varían dependiendo del tipo de infracción. Si la multa está a nombre de una persona, prescribe al año de cometida. En cambio, si está ligada a la patente del vehículo, el plazo de prescripción es de tres años desde su anotación, según lo establece la Ley 18.287.

Cabe destacar que las multas impagas impiden renovar el permiso de circulación, ya que este trámite exige estar libre de sanciones. Además, si decides esperar la prescripción, deberás abstenerte de usar el vehículo durante ese período (salvo con una declaración jurada de no uso) y pagar los permisos de circulación atrasados con sus respectivos intereses y recargos acumulados.