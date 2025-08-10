Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP) entrega $62 mil: revisa los requisitos y postulación

Estudiantes o egresados de liceos técnico-profesionales que estén por comenzar su práctica profesional este año pueden acceder a la Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP), un beneficio económico que entrega 65 mil pesos como apoyo para este proceso.

El plazo para postular aún está abierto y se extenderá hasta el 16 de septiembre de 2025, fecha límite para entregar el informe correspondiente a la práctica.

Cuáles son los requisitos para postular

Según indica el organismo, para solicitar este apoyo económico se debe cumplir con lo siguiente:

Ser estudiante de 3° medio o egresado de enseñanza media técnico profesional.

Estar matriculado en un establecimiento de enseñanza media técnico profesional para realizar el plan de práctica.

Realizar o iniciar la práctica profesional durante el año en curso.

El establecimiento educacional debe disponer de un informe del profesor que supervisa la práctica y acredite que el estudiante realiza o inicia la actividad en el año en curso.

Cómo postular a la Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP)

Ingresa con tu RUT y contraseña al formulario de postulación disponible en el sitio web de Junaeb. Si no tienes tus credenciales, regístrate.

Es importante señalar que el establecimiento educacional deberá disponer de un informe que acredite que realizaste la práctica en el periodo establecido.

Según informó Junaeb a través de ChileAtiende, los resultados 2025 estarán disponibles a partir de las siguientes fechas: 7 de octubre y 5 de diciembre.