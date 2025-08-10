Cómo saber si estoy en DICOM: así puedes obtener tu informe de la CMF sin costo

Acceder al detalle de las deudas vigentes con bancos e instituciones financieras reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es posible a través del Informe de Deudas del Sistema Financiero. Este documento entrega una visión clara del comportamiento crediticio tanto propio como de terceros, ya sea en calidad de persona natural o jurídica.

Se trata de una herramienta clave para conocer el estado actual de compromisos financieros, verificar obligaciones pendientes y evaluar la situación económica personal o de un tercero.

Quiénes pueden solicitarlo

El informe puede ser solicitado por:

Personas titulares de productos financieros como créditos o cuentas bancarias.

Herederos de un titular fallecido.

Representantes de terceros con poder notarial que los autorice expresamente.

El contenido del informe se actualiza semanalmente, aunque presenta un desfase de entre 10 y 20 días. Puede obtenerse sin costo alguno de forma digital, presencial o en módulos de atención habilitados por la CMF.

Cómo obtener el informe gratis

Si eres titular de una cuenta, puedes solicitar tu informe de deudas siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio web de la CMF CLIC AQUÍ

Inicia sesión con tu Clave Única.

Accede a la sección de “Informe de Deudas” y descarga el documento.