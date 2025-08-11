Publicidad
Cómo reviso mis deudas: así puedes obtener tu informe de la CMF sin costo DATOS ÚTILES

Cómo reviso mis deudas: así puedes obtener tu informe de la CMF sin costo

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Acceder al detalle de las deudas vigentes con bancos e instituciones financieras reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es posible a través del Informe de Deudas del Sistema Financiero. Este documento entrega una visión clara del comportamiento crediticio tanto propio como de terceros, ya sea en calidad de persona natural o jurídica.

Se trata de una herramienta clave para conocer el estado actual de compromisos financieros, verificar obligaciones pendientes y evaluar la situación económica personal o de un tercero.

Quiénes pueden solicitarlo

El informe puede ser solicitado por:

  • Personas titulares de productos financieros como créditos o cuentas bancarias.

  • Herederos de un titular fallecido.

  • Representantes de terceros con poder notarial que los autorice expresamente.

El contenido del informe se actualiza semanalmente, aunque presenta un desfase de entre 10 y 20 días. Puede obtenerse sin costo alguno de forma digital, presencial o en módulos de atención habilitados por la CMF.

Cómo obtener el informe gratis

Si eres titular de una cuenta, puedes solicitar tu informe de deudas siguiendo estos pasos:

  • Ingresa al sitio web de la CMF CLIC AQUÍ
  • Inicia sesión con tu Clave Única.
  • Accede a la sección de “Informe de Deudas” y descarga el documento.

En caso de ser heredero o representante de otra persona, puedes solicitar el Informe de Deudas a través del portal de Atención en Línea de la CMF CLIC AQUÍ, utilizando tu Clave Única como medio de identificación.

También tienes la opción de realizar este trámite de forma presencial, ya sea en la oficina principal de la CMF, ubicada en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Santiago, o en cualquiera de las sucursales y módulos de atención de ChileAtiende, CLIC AQUÍ.

