Fonda 2025 en el Parque O’Higgins: estos son los artistas confirmados y valores de entradas

Con la llegada de septiembre, comienzan a multiplicarse las celebraciones típicas de Fiestas Patrias en distintas fondas del país.

Entre ellas destaca una de las más tradicionales: “La Gran Fonda de Chile”, que se lleva a cabo en el Parque O’Higgins con escenario principal, artistas invitados y una amplia oferta gastronómica. Este viernes, “La Gran Fonda de Chile” dio a conocer las bandas que se presentarán entre el 17 y el 21 de septiembre, junto con los precios de las entradas en preventa.

Aunque aún no se ha informado el día en que actuará cada artista, el line up ya captó la atención del público: Zúmbale Primo, Los Vásquez, Amar Azul, Leo Rey, Cachureos, Gino Mella, Nickoog CLK, Lucky Brown, King Savagge, Viking 5, Los Charros de Lumaco, Christell, Rigeo, Pollo Fuentes, entre otros, además de la Compañía Folclórica de Santiago.

En cuanto a los valores, la preventa está organizada en las siguientes categorías:

Preventa Niños (6 a 13 años): $8.050

Preventa Adulto mayor (sobre 65 años): $8.050

Preventa Público general: $11.500

Según TicketPlus, la preventa se extenderá hasta el 31 de agosto.