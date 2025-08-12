Los nuevos recorridos del Tren del Recuerdo en la Región de Valparaíso partirán en estas fechas
El Tren del Recuerdo anunció un nuevo recorrido Santiago-San Antonio para el 26 de julio, con pasajes que incluyen ida y vuelta, comida y actividades.
El Tren del Recuerdo anunció un nuevo recorrido para la Región de Valparaíso, que partirá desde Santiago con destino a San Antonio, en una actividad destinada a toda la familia.
Cada pasaje incluye ida y vuelta, desayuno, snack por la tarde y diversas actividades a bordo, según informó Tren del Recuerdo.
Los precios del recorrido varía según el salón en el que se compre el asiento:
- Salón Turista: 78 asientos reclinables y aire acondicionado, $29.900.
- Primera Clase: interiores de madera y ventanas que se pueden abrir. Dispone de 76 asientos reversibles según la dirección del tren, ideales para grupos de 4 personas, $31.900.
- Súper Salón: capacidad para 30 pasajeros en sofás, amplios ventanales para disfrutar del paisaje, calefacción y dos baños, $39.900.
- Comedor: 12 mesas para 4 personas cada una, $109.000 (incluye 4pasajeros).
Recorridos actuales del Tren del Recuerdo
Además de esta nueva inclusión, el Tren del Recuerdo cuenta con los siguientes otros recorridos disponibles, junto a la fecha en al que partirá su próximo servicio:
- Santiago – Temuco: jueves 14 de agosto, 21:40 horas
- Temuco – Santiago: domingo 17 de agosto, 17:55 horas
Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma web del evento, CLIC AQUÍ. Además, los niños que midan hasta 1 metro y 10 centímetros no pagan, permitiendo que cada adulto viaje con un máximo de un menor.
Por otra parte, no está permitido viajar con mascotas, salvo en los recorridos entre Santiago y Temuco, donde se autorizan perros y gatos dentro de un canil rígido, con un costo de $10.000 por animal.