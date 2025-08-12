Restricción vehicular 2025: vigencia se extiende hasta el 31 de agosto

Cada año, la restricción vehicular se implementa como parte del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), una estrategia encabezada por el Ministerio del Medio Ambiente y ejecutada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Esta medida comenzó a aplicarse en mayo con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación en la Región Metropolitana, restringiendo la circulación de ciertos vehículos y así contribuir a mejorar la calidad del aire.

Hasta cuándo se mantiene la restricción vehicular 2025

La restricción estará vigente hasta el 31 de agosto de 2025 y rige en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, de lunes a viernes —excepto festivos— entre las 7:30 y las 21:00 horas.

Qué tipos de vehículos están sujetos a esta medida

La restricción vehicular se aplica, según el último dígito de la placa patente, a los siguientes vehículos:

Vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011.

Motocicletas inscritas antes de 2010.

Vehículos sin sello verde y motocicletas fabricadas antes de 2002.

Buses de transporte privado, interurbanos y rurales que no cuenten con sello verde.

Vehículos de transporte de carga sin sello verde, incluyendo camionetas.

Calendario de restricción vehicular 2025

Vehículos sin sello verde:

Lunes: Patentes terminadas en 2-3-4-5

Martes: Patentes terminadas en 6-7-8-9

Miércoles: Patentes terminadas en 0-1-2-3

Jueves: Patentes terminadas en 4-5-6-7

Viernes: Patentes terminadas en 8-9-0-1

Vehículos con sello verde (inscritos antes del 1 de septiembre de 2011):