Metro inaugura experiencia de “El Principito”: dónde están las salas temáticas y tarjetas Bip!

Una de las historias más entrañables y universales, El Principito, llega para instalarse en el centro de Santiago.

Desde este sábado, la estación Baquedano se transforma en El Principito L’Experience, una experiencia interactiva que permite recorrer ocho salas temáticas, con escenografías y espacios participativos, para adentrarse en el mundo creado por Antoine de Saint-Exupéry. Esta iniciativa, desarrollada por Live UP en colaboración con Metro de Santiago, busca convertir un punto clave de la ciudad en un lugar cultural accesible para toda la comunidad.

Además, esta propuesta forma parte de la conmemoración de los 50 años de Metro, que incluye el lanzamiento de tres tarjetas bip! ilustradas con motivos del libro, disponibles en varias estaciones de la red.

Detalles de la experiencia inmersiva de El Principito en el Metro de Santiago

Lugar: Estación Baquedano, ingreso recomendado por calle General Bustamante.

Estación Baquedano, ingreso recomendado por calle General Bustamante. Fechas y horarios: De lunes a viernes, 11:00 a 20:00 horas (último ingreso a las 19:30).

De lunes a viernes, 11:00 a 20:00 horas (último ingreso a las 19:30). Entradas: $3.500 + $490 cargo por servicio, disponibles a través de TicketPlus, CLIC AQUÍ. Menores de 3 años entran gratis.