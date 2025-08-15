OpenAI anuncia ChatGPT-5

El pasado jueves, OpenAI presentó ChatGPT-5, un modelo de IA más avanzado, que llega con diversas mejoras en razonamiento y programación. En palabras de los creadores, esta sería la IA “más avanzada del mundo”.

En esta ocasión, OpenAI unió las mejoras en razonamiento de la serie O y los avances en multimodalidad en la serie GPT. De esta manera, GPT-5, ofrece las respuestas estándar y rápidas, como también las más razonadas.

Desde la compañía, expresan que es apropiado en todos los casos que los usuarios necesiten utilizar el razonamiento profundo y un experto de nivel de doctorado para ofrecer una respuesta de calidad para asuntos más complejos,

Desde su cuenta oficial de X, Sam Altman, CEO de OpenAI, aseguró que la nueva versión de CHATGPT es capaz de decidir “cuando necesita pensar más o no” además de ser “muy inteligente y rápido”.

going to try live-tweeting the GPT-5 livestream. first, GPT-5 in an integrated model, meaning no more model switcher and it decides when it needs to think harder or not. it is very smart, intuitive, and fast. it is available to everyone, including the free tier, w/reasoning! — Sam Altman (@sama) August 7, 2025

La innovación de ChatGPT-5

OpenAI además mejoró la capacidad de programar. Por ejemplo, la versión GPT-5 tendrá la capacidad de generar un programa completo de manera autónoma y en poco tiempo, con solo seguir unas pocas indicaciones.

También mejoraron la redacción, para que los textos como emails o borradores de informes, sean más personales y tengan un vocabulario más cuidado.

Por otro lado, en la interacción multimodal, busca alcanzar una experiencia muy similar a estar hablando con una persona, con un lenguaje mucho más natural, mejorando la traducción e incluso el chat puede convertirse en un profesor para practicar el aprendizaje de idiomas en destrezas como la expresión y la comprensión oral.

Además, para usuarios con inscripciones pagadas, ChatGPT permitirá modificar el color de la interfaz de la conversación individual y cambiar la personalidad del “chatbot”.

Quienes estén suscritos en las versiones Pro, Plus y Enterprise, a partir de la próxima semana tendrán acceso a la integración de ChatGPT con Gmail y Calendario con el fin de mejorar la función de memoria con información actual del usuario.

En materias de seguridad

Las mejoras en seguridad se han dirigido a modernizar el rendimiento del modelo para mitigar la aparición de alucinaciones y engaños, cuando se inventa información o la usa de forma incorrecta.

Estas actualizaciones le permiten admitir cuando no puede completar con éxito una tarea o petición y negarse a responder preguntas cuando supone ser un riesgo.

De esta manera, se convierte en un modelo que impulsa las capacidades de agente con una gran capacidad para la multitarea y que se encamina hacia la IA general, aunque todavía tenga limitaciones en esta tarea, ya que aún no aprende de manera continua a medida que se implementa, como ha apuntado la compañía.

La compañía también ha empleado nuevas técnica de entrenamiento para enseñar a GPT temas complejos a partir de la creación de los datos correctos con el apoyo de los modelos anteriores.

Desde la compañía ha confirmado que GPT-5 estará disponible para todos los usuarios de manera inmediata, apesar de que los usuarios gratuitos tendrán una limitación en el uso de las indicaciones, aunque pasarán a usar una versión más pequeña cuando la alcancen.

Todo esto será posible porque GPT-5 tendrá distintas variantes: una de menor tamaño y menos potente (gpt-5-mini ) y otra más rápida (gpt-5- nano)