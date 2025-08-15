¿Te toca la compensación por colusión en farmacias?: revisa los montos y beneficiarios confirmados

Un acuerdo que beneficiará a más de 34 mil consumidores fue alcanzado entre el Sernac y Farmacias Ahumada, con el objetivo de compensar a quienes se vieron perjudicados por la colusión que mantuvo precios artificialmente altos por más de 17 años.

Según informaron desde el organismo, el monto total del acuerdo asciende a $980 millones y los beneficiarios se dividirán en dos grupos:

Grupo de interés colectivo : 17.652 personas que, según registros de la empresa, fueron directamente afectadas por el alza de precios. Cada una recibirá $32.620.

Grupo de interés difuso: 16.249 beneficiarios del Bono por Control Niño Sano —familias con niños menores de seis años que cumplen con controles de salud regulares—, quienes recibirán $20.884 a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Según explicó el Sernac, la elección de estos grupos responde a criterios legales y prácticos, buscando focalizar la compensación en quienes resultaron más afectados, y considerando además el tiempo transcurrido desde los hechos.

Cómo saber si recibiré la compensación

Desde el 27 de agosto, quienes pertenezcan a alguno de estos grupos podrán consultar si les corresponde recibir la compensación ingresando su cédula de identidad y número de documento en la plataforma designada, CLIC AQUÍ.

Esta medida forma parte de las acciones para reparar a los consumidores tras la colusión entre cadenas de farmacias, sancionada por la justicia por alterar el mercado y afectar a miles de usuarios.