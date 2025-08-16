Por qué se retrasó la eliminación de la tarjeta de coordenadas hasta el 2026
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió posponer hasta el 1 de agosto de 2026 la eliminación de las tarjetas de coordenadas como mecanismo de autenticación en pagos y transferencias electrónicas.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió posponer hasta el 1 de agosto de 2026 la eliminación de las tarjetas de coordenadas como mecanismo de autenticación en pagos y transferencias electrónicas.
Esta medida busca facilitar la transición de los usuarios hacia sistemas de autenticación más robustos y reducir el riesgo de fraude, especialmente en segmentos de la población que aún utilizan medios impresos para realizar sus transacciones.
Esta medida busca facilitar la transición hacia mecanismos más robustos de autenticación, que contribuyen a mitigar el riesgo de fraudes para aquellos segmentos de la población más intensivos en el uso de estos medios impresos para sus transacciones. pic.twitter.com/XukILnaGEo
— Comisión para el Mercado Financiero (CMF) (@cmfchile_) August 7, 2025
Recomendaciones de la CMF antes de la eliminación de la tarjeta de coordenadas
- Informarse con su banco o emisor de tarjeta sobre los nuevos métodos de autenticación que reemplazarán las tarjetas de coordenadas.
- Consultar y solicitar asistencia en su banco o emisor de tarjeta en caso de dudas sobre el uso de los nuevos sistemas de autenticación.
- Exigir a su banco o emisor de tarjeta el acceso continuo y sin interrupciones a sus operaciones financieras durante la implementación de los nuevos métodos.
- Nunca compartir sus claves y mecanismos de acceso, ya que son personales e intransferibles.