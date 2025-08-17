Sistema de Admisión Escolar 2026: hasta cuándo son las postulaciones

Las inscripciones para postular a colegios públicos y particulares subvencionados en 2026 ya comenzaron a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), una plataforma habilitada por el Ministerio de Educación (Mineduc) que permite a las familias gestionar este trámite de forma gratuita y completamente en línea.

Este proceso está dirigido a padres, madres o tutores legales de estudiantes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Ingresen por primera vez al sistema escolar.

No tengan continuidad educativa en su colegio actual.

Quieran reincorporarse al sistema escolar.

Desean cambiarse de establecimiento en 2026.

Provengan del extranjero y deban matricularse por primera vez en Chile.

Se trasladen desde un colegio particular pagado a uno público o particular subvencionado.

Alumnos de educación especial que quieran integrarse a la modalidad regular, ya sea dentro del mismo colegio o en otro con las mismas características.

Para completar el trámite, los apoderados deben ingresar al sitio web del SAE, CLIC AQUÍ, completar el formulario con los datos del estudiante y seleccionar los establecimientos de su preferencia en orden prioritario.

Hasta cuándo se puede postular

Las postulaciones estarán habilitadas hasta las 14:00 horas del jueves 28 de agosto a través del portal oficial del Mineduc, CLIC AQUÍ.

La asignación de cupos dependerá de la cantidad de vacantes disponibles en cada colegio. Si hay suficientes, todos los postulantes serán admitidos; en caso contrario, se aplicará un proceso no discriminatorio que considera criterios de prioridad.

Fechas clave del proceso SAE 2026: