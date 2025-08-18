Fantasilandia en San Bernardo: fecha de apertura y detalles del nuevo parque de atracciones
Fantasilandia se mudará a San Bernardo, donde abrirá en 2027 con nuevas atracciones y un parque acuático. La inversión supera los US $110 millones.
Fantasilandia, uno de los parques de diversiones más reconocidos del país, dejará su histórica ubicación en el Parque O’Higgins y se trasladará a la comuna de San Bernardo, donde ya se encuentra en desarrollo su nuevo recinto.
El proyecto contempla un terreno de 27 hectáreas, que además de albergar los tradicionales juegos mecánicos, sumará un parque acuático que funcionará en paralelo, ampliando así la oferta de entretención. La nueva dirección será Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez N°23.605, km 26,5 de la Autopista Central, Sector Lo Infante.
El futuro parque mantendrá las atracciones clásicas que lo han caracterizado desde su apertura en los años 70, incorporando también nuevas propuestas dirigidas a diversificar la experiencia de los visitantes.
La inversión estimada alcanza los US$ 110 millones. En cuanto a la fecha de apertura, se prevé que el nuevo Fantasilandia comience a funcionar en diciembre de 2027.
En tanto, el parque acuático tiene proyectado iniciar operaciones anticipadamente en diciembre de 2026.
Qué juegos tendrá Fantasilandia en San Bernardo
- Air Race
- Barco Pirata
- Black Hole
- Castillo Encantado
- Crazy Dance
- Disko
- Evolution
- Ikarus
- Kamikaze
- Moby Dick
- Monga
- Rapid Raver
- Raptor
- Tagada
- Top Spin
- Tsunami
- Volare
- Xtreme Fall
- Flu Over
- Enterprise (Super Hero)
- Spider
- Astroliner
- Botes Chocadores
- Casa Fantasma
- Cine Magic 4D
- Skooter
- The Pirate Revenge
- Tren CP
- Tren Minero
- Twister
- Wild House
- Montaña de Madera
- Splash (Flume) Canal Artificial
- Chorros danzantes
- Boomerang Familiar
- Montaña Familiar
- Raptor Familiar
- Mad House
- Buggy Jump
- Carrusel
- Circus Train
- Montaña Dragón
- Fire Chief
- Ford T
- Mini Splash
- Patitod
- Rockin Tug
- Super Trucks
- Samba Balloon
- El Faro
- Happy Swing
- Tigres Voladores (Flying Tigers)
- Mini Rueda de la Fortuna
- Speed Wau
- Anfiteatro
Posible nueva estación de tren para Fantasilandia
Dentro de los avances recientes relacionados con el traslado, se contempla la posible construcción de una estación de tren que facilitaría el acceso al parque. Anteriormente, también se había planteado el uso de buses de acercamiento.
Eric Martin, presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), señaló que el proyecto está en etapa de evaluación.
“Estamos viendo el terreno, conversando con las comunidades y evaluando las conectividades existentes”, afirmó el directivo.
La estación tendría el nombre provisional de “Lo Herrera-Fantasilandia”, aunque este podría cambiar a medida que se definan detalles.
“Es un win-win, el parque atraerá gente y San Bernardo ganará conectividad”, destacó Christopher White, alcalde de la comuna.
De acuerdo con White, esta iniciativa beneficiaría a cerca de 20 mil personas, entre residentes del área y quienes se trasladan diariamente a trabajar.