Agosto: descuentos en vestuario, gastronomía y más pagando con BancoEstado o CuentaRUT
BancoEstado ofrece en agosto rebajas en ropa, comida, salud y entretenimiento pagando con CuentaRUT u otras tarjetas del banco.
Durante agosto, BancoEstado dio a conocer una serie de beneficios especiales para sus clientes, que incluyen rebajas en distintas categorías y comercios.
Según informó la entidad, los descuentos aplican pagando con CuentaRUT o cualquier otra tarjeta del banco, y abarcan rubros como vestuario, gastronomía, salud y entretenimiento, entre otros.
Puedes revisar el detalle a continuación:
Descuentos que tiene BancoEstado en agosto
Domino’s Pizza: 40% de descuento todos los jueves presencial y online
Integramédica: precios preferenciales en consulta general y 7 exámenes de laboratorio
Maicao: hasta 40% de descuento en remedios y vitaminas para compras presenciales
JetsMart: descuentos en 6 o 12 cuotas sin interés
Comida y restaurantes: haz click AQUÍ y mira el detalle
Temporada de nieve: hasta un 30% descuento en diversas empresas
Movistar Gameclub: 30% en pases de horas de juego, en salas Pro y Sim Racing y en entradas a eventos y torneos
Juan Maestro: 30% de descuento todos los martes en tiendas Juan Maestro
Barrio Chick’en: 30% de descuento todos los martes en Barrio Chick´en
Doggis: 30% de descuento todos los martes
Dr. Pet: 20% de descuento todos los días martes en productos y consulta veterinaria
Bubble Gummers: $5.000 de descuento en tiendas presenciales y en el sitio web
North Star: $5.000 de descuento en tiendas presenciales y en el sitio web
Bata: $5.000 de descuento en tiendas presenciales y en el sitio web
Weinbrenner: $5.000 de descuento en tiendas presenciales y en el sitio web
FashionsPark: 15% de descuento en todas las tiendas presenciales y el sitio web
Club Sftys: 40% de descuento en internet
Lipigas: hasta $7.000 de descuento en la app
PC Factory: hasta 5% de descuento sobre precio normal o precio oferta
Disney On Ice: 30% de descuento
Copa Davis: 20% de descuento
Si deseas ver todo el detalle de los descuentos, CLIC AQUÍ.