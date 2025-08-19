Cómo retirar tus fondos de la AFC: cómo realizar el trámite en línea

La AFC (Administradora de Fondos de Cesantía) se encarga de administrar los fondos depositados en las Cuentas Individuales de Cesantía (CIC) de los trabajadores, dinero que resulta fundamental en caso de pérdida de empleo. Este monto acumulado se destina al fondo del Seguro de Cesantía, y solo podrá ser retirado si la persona demuestra estar desempleada, lo cual debe ser acreditado mediante la presentación de ciertos documentos.

Cómo hacer el retiro de fondos de la AFC

No obstante, existe la opción de que las personas pensionadas realicen el retiro total de los fondos acumulados en la AFC, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Las y los pensionados que deseen retirar total o parcialmente sus fondos a través de la sucursal virtual de la AFC pueden hacerlo siguiendo los siguientes pasos:

Ingresar al sito web de la sucursal virtual de la AFC.

Acceder con RUT y Clave Única o Clave AFC.

o Clave AFC. Una vez dentro, presionar el botón “Cobrar saldo pensionado” y seleccionar la AFP a la que pertenece.

Finalmente, el sistema le solicitará adjuntar los documentos necesarios para continuar con el trámite.

Los pensionados del IPS, CAPREDENA o DIPRECA deberán realizar la solicitud en la sección “Mis trámites”. Es importante señalar que este procedimiento también puede llevarse a cabo de forma presencial en cualquiera de las sucursales de AFC Chile.

Documentos que se necesitan para realizar el retiro de fondos AFC

Luego de ingresar la solicitud de retiro de fondos, el sistema solicitará los siguientes documentos: