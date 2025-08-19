Cómo reviso mis deudas: así puedes obtener tu informe de la CMF sin costo
Acceder al detalle de las deudas vigentes con bancos e instituciones financieras reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es posible a través del Informe de Deudas del Sistema Financiero. Este documento entrega una visión clara del comportamiento crediticio tanto propio como de terceros, ya sea en calidad de persona natural o jurídica.
Se trata de una herramienta clave para conocer el estado actual de compromisos financieros, verificar obligaciones pendientes y evaluar la situación económica personal o de un tercero.
Quiénes pueden solicitarlo
El informe puede ser solicitado por:
-
Personas titulares de productos financieros como créditos o cuentas bancarias.
-
Herederos de un titular fallecido.
-
Representantes de terceros con poder notarial que los autorice expresamente.
El contenido del informe se actualiza semanalmente, aunque presenta un desfase de entre 10 y 20 días. Puede obtenerse sin costo alguno de forma digital, presencial o en módulos de atención habilitados por la CMF.
Cómo obtener el informe gratis
Si eres titular de una cuenta, puedes solicitar tu informe de deudas siguiendo estos pasos:
- Ingresa al sitio web de la CMF CLIC AQUÍ
- Inicia sesión con tu Clave Única.
- Accede a la sección de “Informe de Deudas” y descarga el documento.