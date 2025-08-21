Publicidad
Cuál es el apoyo económico para extranjeros desempleados en Chile DATOS ÚTILES El Mostrador

Cuál es el apoyo económico para extranjeros desempleados en Chile

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La tasa de desempleo de extranjeros en Chile fue 6.7% (feb-abr). El Gobierno ofrece el Seguro de Cesantía para quienes cumplan requisitos legales y contractuales.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que, durante el trimestre febrero-abril, la tasa de desempleo entre la población extranjera en Chile alcanzó un 6.7%, cifra que refleja el total de personas cesantes en este grupo.

Aunque este porcentaje se ha mantenido relativamente estable, el Gobierno ha implementado diversos beneficios económicos para apoyar a quienes residen en el país y están sin trabajo, con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas. Entre estos beneficios, destaca el Seguro de Cesantía, que brinda protección a quienes pierden su empleo, siempre que hayan tenido un contrato regido por el Código del Trabajo, el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública, o sean trabajadores/as de casa particular, según señala la página oficial de Chile Atiende.

También te puede interesar:
¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Este día inicia el horario de verano
¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Este día inicia el horario de verano
¿Desde qué edad comienza la vejez? La sociedad chilena considera que desde los 64 años
¿Desde qué edad comienza la vejez? La sociedad chilena considera que desde los 64 años

Si eres extranjero, resides en Chile y actualmente estás desempleado, es importante que conozcas que puedes optar a este beneficio gubernamental, siempre que cumplas con los requisitos que establece AFC Chile:

  • La Ley 21.325 de Migración y Extranjería establece que toda Cédula de Identidad de persona extranjera está vigente siempre que se acredite la solicitud de Visa o residencia en trámite.
  • Al momento de realizar el cobro del seguro, se debe contar con los comprobantes de la solicitud de cambio o prórroga de visación.
  • Si no cuenta con la Cédula de Identidad, pueden presentar el Pasaporte o el Número Identificatorio para Cotización (NIC), o entregar un mandato explícito notarial a un tercero.
  • Estar afiliado/a al AFC Chile

Dónde se puede hacer el trámite

Quienes quieran realizar el trámite lo pueden hacer en cualquier sucursal de AFC Chile, que están ubicadas a lo largo del país. También se puede llevar a cabo de la plataforma virtual,  CLIC AQUÍ, ingresando con tu Clave Única o Clave AFC.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad