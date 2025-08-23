Adiós a los “team invierno”: este es la fecha del inicio de la primavera en Chile

Durante esta semana, el invierno ha demostrado que aún está presente en Chile, con precipitaciones y nevadas en varias regiones. Sin embargo, la estación tiene los días contados, ya que se conoce la fecha oficial de inicio de la primavera 2025 en el país.

Se trata de una estación esperada con ansias por quienes se declaran ‘veranistas’ o por aquellos que disfrutan de tener más horas de luz al día y mayores temperaturas. En astronomía, el paso a la primavera se enmarca en el equinoccio, que según explica la NASA, “marca el momento exacto en que el centro del Sol cruza el plano del ecuador de nuestro planeta”.

“Nuestro Sol brilla por igual en los hemisferios Norte y Sur durante los equinoccios, por lo que son los únicos momentos del año en que los polos Norte y Sur de la Tierra reciben la luz solar simultáneamente”, añade al respecto.

Inicio de la primavera 2025 en Chile

De acuerdo a lo informado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), la primavera 2025 comenzará el lunes 22 de septiembre, específicamente a las 15:19 horas. Además de traer temperaturas más altas, con la primavera inicia un aumento en la duración del día. Según el sitio Time and Date, este incremento es más notable en los días cercanos al equinoccio, aunque continúa extendiéndose posteriormente, aunque a un ritmo menor.

Este cambio se verá aún más favorecido por el próximo cambio de hora, programado para el sábado 6 de septiembre. Ese día, cuando sean las 23:59 horas del sábado, los relojes se adelantarán directamente a la 01:00 del domingo 7 de septiembre.

Primavera meteorológica: otra forma de medir la estación

Todo lo anterior corresponde a la primavera astronómica, pero desde el punto de vista climatológico, la estación tiene un inicio distinto. Según Meteored, la meteorología estudia las estadísticas del tiempo y sus variables para analizar cómo cambia o se comporta. Por ello, establecen periodos más extensos para medir la primavera, que en este caso inicia a comienzos de septiembre y se extiende durante octubre y noviembre.