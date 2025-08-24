Agosto: descuentos en vestuario, gastronomía y más pagando con BancoEstado o CuentaRUT

Durante agosto, BancoEstado dio a conocer una serie de beneficios especiales para sus clientes, que incluyen rebajas en distintas categorías y comercios.

Según informó la entidad, los descuentos aplican pagando con CuentaRUT o cualquier otra tarjeta del banco, y abarcan rubros como vestuario, gastronomía, salud y entretenimiento, entre otros.

Puedes revisar el detalle a continuación:

Descuentos que tiene BancoEstado en agosto

Domino’s Pizza: 40% de descuento todos los jueves presencial y online

Integramédica: precios preferenciales en consulta general y 7 exámenes de laboratorio

Maicao: hasta 40% de descuento en remedios y vitaminas para compras presenciales

JetsMart: descuentos en 6 o 12 cuotas sin interés

Comida y restaurantes: haz click AQUÍ y mira el detalle

Temporada de nieve: hasta un 30% descuento en diversas empresas

Movistar Gameclub: 30% en pases de horas de juego, en salas Pro y Sim Racing y en entradas a eventos y torneos

Juan Maestro: 30% de descuento todos los martes en tiendas Juan Maestro

Barrio Chick’en: 30% de descuento todos los martes en Barrio Chick´en

Doggis: 30% de descuento todos los martes

Dr. Pet: 20% de descuento todos los días martes en productos y consulta veterinaria

Bubble Gummers: $5.000 de descuento en tiendas presenciales y en el sitio web

North Star: $5.000 de descuento en tiendas presenciales y en el sitio web

Bata: $5.000 de descuento en tiendas presenciales y en el sitio web

Weinbrenner: $5.000 de descuento en tiendas presenciales y en el sitio web

FashionsPark: 15% de descuento en todas las tiendas presenciales y el sitio web

Club Sftys: 40% de descuento en internet

Lipigas: hasta $7.000 de descuento en la app

PC Factory: hasta 5% de descuento sobre precio normal o precio oferta

Disney On Ice: 30% de descuento

Copa Davis: 20% de descuento

Si deseas ver todo el detalle de los descuentos, CLIC AQUÍ.