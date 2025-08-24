Fiestas Patrias 2025: revisa las fondas imperdibles y cuáles son sus artistas en la RM

Ya se empieza a sentir el ambiente dieciochero en el Gran Santiago, y las fondas 2025 comienzan a tomar forma con la venta anticipada de entradas.

Este año no solo están confirmadas las fechas, sino también los artistas y bandas que encenderán la fiesta hasta altas horas de la madrugada. Aunque todavía falta para que se encienda el carbón, reunimos las principales fondas que se realizarán en la capital para que planifiques con tiempo tu celebración.

Revisa las fondas que se harán en Santiago este 2025

La Florida

La primera parada es en la Fonda Doña Flor de La Florida, que en esta ocasión cambia de escenario y se trasladará a Walker Martínez 2295. El evento se realizará entre el 18 y el 21 de septiembre.

Además de juegos típicos, food trucks y un cuecódromo, la fonda contará con la participación de Chico Trujillo, Américo, La Sonora Malecón, Garras de Amor, Ráfaga, Los Charros de Luchito y Rafael, y más.

Las entradas ya están disponibles en PuntoTicket, y sus valores (incluyendo cargo por servicio) son:

Preventa 1: $13.800

Preventa 2: $17.250

General: $19.550

Niños (6 a 13 años): $5.750

La Reina

Por tres décadas consecutivas, la Semana de La Chilenidad vuelve a tomar lugar en el Parque Padre Hurtado. Durante cinco días, del 17 al 21 de septiembre, el evento ofrecerá gastronomía típica, juegos tradicionales, escuadras ecuestres y mucho más. Los platos fuertes del espectáculo estarán a cargo de Bombo Fica y Entremares.

Las entradas están disponibles en TicketPlus, con precios que varían según si compras en preventa o a partir de septiembre. El valor general en puerta es el siguiente:

Adulto: $15.000

Adulto Mayor: $9.000

Niño (5 a 12 años): $9.000

Estacionamiento: $8.000 (venta presencial y solo con tarjeta)

La Yein Fonda en Huechuraba

Este año, el Parque Ciudad Empresarial será el epicentro de la celebración, desplegando una gran fiesta del 17 al 20 de septiembre. Se espera una combinación imperdible de música y gastronomía de primer nivel.

Aunque aún no se ha revelado el line up de artistas ni los precios de las entradas, si visitas layeinfonda.cl, y te registras, podrás acceder a un 20% de descuento.

Independencia

Los Vásquez, Santa Feria, Américo, Amar Azul y otros, serán los encargados de prender el ambiente en la Fonda Doña Rosa, a realizarse en el Hipódromo Chile, en Independencia. La cita será del 18 al 21 de septiembre.

Estos son los valores de las entradas. Ten en cuenta que se venden por PuntoTicket.

Preventa: $13.800

Preventa 2: $17.250

General: $19.550

Niño (6 a 13 años): $5.750

Fonda Nomade – Matucana 100

17 a 20 de septiembre, Matucana 100, Estación Central: una fonda diferente en la capital que mezcla comedia, rock, cumbia y cueca. Con Camiseta 22, Metalengua, Sepa Moya, Santo Barrio, Dúo Pajarito y más. Entradas disponibles en Passline.