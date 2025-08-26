Cuál es el apoyo económico para extranjeros desempleados en Chile

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que, durante el trimestre febrero-abril, la tasa de desempleo entre la población extranjera en Chile alcanzó un 6.7%, cifra que refleja el total de personas cesantes en este grupo.

Aunque este porcentaje se ha mantenido relativamente estable, el Gobierno ha implementado diversos beneficios económicos para apoyar a quienes residen en el país y están sin trabajo, con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas. Entre estos beneficios, destaca el Seguro de Cesantía, que brinda protección a quienes pierden su empleo, siempre que hayan tenido un contrato regido por el Código del Trabajo, el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública, o sean trabajadores/as de casa particular, según señala la página oficial de Chile Atiende.

Si eres extranjero, resides en Chile y actualmente estás desempleado, es importante que conozcas que puedes optar a este beneficio gubernamental, siempre que cumplas con los requisitos que establece AFC Chile:

La Ley 21.325 de Migración y Extranjería establece que toda Cédula de Identidad de persona extranjera está vigente siempre que se acredite la solicitud de Visa o residencia en trámite.

Al momento de realizar el cobro del seguro, se debe contar con los comprobantes de la solicitud de cambio o prórroga de visación.

de la Si no cuenta con la Cédula de Identidad, pueden presentar el Pasaporte o el Número Identificatorio para Cotización (NIC) , o entregar un mandato explícito notarial a un tercero.

, o entregar un mandato explícito notarial a un tercero. Estar afiliado/a al AFC Chile

Dónde se puede hacer el trámite

Quienes quieran realizar el trámite lo pueden hacer en cualquier sucursal de AFC Chile, que están ubicadas a lo largo del país. También se puede llevar a cabo de la plataforma virtual, CLIC AQUÍ, ingresando con tu Clave Única o Clave AFC.