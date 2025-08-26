Cyber Monday 2025: revisa las fechas y categorías del evento online

Uno de los eventos de compras online más esperados del segundo semestre ya comienza a tomar forma: el Cyber Monday 2025, instancia en la que cientos de marcas ponen a disposición del público descuentos y promociones en miles de productos y servicios adquiridos por internet.

El evento es organizado principalmente por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que cada año convoca a marcas de distintas categorías, entre ellas vestuario, calzado, tecnología, salud, belleza, deportes, viajes y turismo, entre otras.

Fecha del Cyber Monday 2025

Si bien la CCS aún no ha comunicado de manera oficial la fecha en que se llevará a cabo el evento, una de las marcas participantes ya se adelantó al anuncio.

Desde su sitio web, I Cannon Home informó que el Cyber Monday 2025 se realizará desde el lunes 6 hasta el miércoles 8 de octubre. Asimismo, precisaron que “el Cyber Monday dura 3 días, desde las 00:00 del lunes 06 hasta las 23:59 del miércoles 8 de octubre”.

Con ello, la nueva edición del Cyber Monday seguiría la misma dinámica de los años anteriores, extendiéndose por tres días consecutivos en que las empresas participantes ofrecerán rebajas y promociones exclusivas para compras online.