Cómo llegar a Parque Tricao: naturaleza, aves exóticas y el aviario más grande de Sudamérica

A menos de 150 kilómetros de Santiago, cerca de Santo Domingo en la región de Valparaíso, se encuentra el Parque Tricao, un espacio que se ha convertido en uno de los destinos imperdibles para quienes buscan contacto con la naturaleza.

Inaugurado en 2019, el parque ofrece extensas áreas verdes, juegos infantiles, una laguna, senderos para trekking y un restaurante inmerso en el entorno natural. Sin embargo, su mayor atractivo es el aviario, considerado el más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo.

Con más de dos hectáreas y 30 metros de altura, el recinto permite a los visitantes recorrer senderos internos y observar aves en libertad. En su interior habitan más de 800 ejemplares de 50 especies distintas, entre ellas patos Mandarín y Carolino, faisanes, ibis Escarlata, turacos y diferentes tipos de loros como el Arcoíris, Borneo, Cabeciazul, Kramer y Ecléctico.

“¡De los lugares más maravillosos de Chile! Debería ser mucho más famoso de lo que es. Lo recomiendo mucho. Fuimos al aviario, humedal, jardín botánico y restaurant y todo todo vale la pena”, señala un visitante en Tripadvisor, donde el parque cuenta con un puntaje de 4,7 de 5 estrellas.

Además del aviario, el Parque Tricao dispone de un jardín botánico y un quincho disponible para arriendo. En total, el espacio suma más de 100 hectáreas de naturaleza para recorrer, por lo que se recomienda llegar temprano para disfrutar de todas sus atracciones.

Entradas y precios 2025

Las entradas se compran exclusivamente en línea, con los siguientes valores vigentes en agosto de 2025:

Full pass : $14.000 adultos / $10.000 niños y adultos mayores (incluye parque, aviario y jardín botánico).

Entrada general + jardín botánico : $10.000 adultos / $7.000 niños y adultos mayores.

Entrada general: $8.000 adultos / $5.000 niños y adultos mayores.

Horarios y acceso

El parque abre de miércoles a domingo, entre 9:00 y 18:00 horas.

No cuenta con transporte público directo; sin embargo, es posible coordinar traslados con colectivos, taxis o aplicaciones móviles desde Plaza La Virgen. Otra opción es llegar en vehículo particular, ya que el parque dispone de estacionamiento gratuito.