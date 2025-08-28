Fantasilandia en San Bernardo: fecha de apertura y detalles del nuevo parque de atracciones

Fantasilandia, uno de los parques de diversiones más reconocidos del país, dejará su histórica ubicación en el Parque O’Higgins y se trasladará a la comuna de San Bernardo, donde ya se encuentra en desarrollo su nuevo recinto.

El proyecto contempla un terreno de 27 hectáreas, que además de albergar los tradicionales juegos mecánicos, sumará un parque acuático que funcionará en paralelo, ampliando así la oferta de entretención. La nueva dirección será Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez N°23.605, km 26,5 de la Autopista Central, Sector Lo Infante.

El futuro parque mantendrá las atracciones clásicas que lo han caracterizado desde su apertura en los años 70, incorporando también nuevas propuestas dirigidas a diversificar la experiencia de los visitantes.

La inversión estimada alcanza los US$ 110 millones. En cuanto a la fecha de apertura, se prevé que el nuevo Fantasilandia comience a funcionar en diciembre de 2027.

En tanto, el parque acuático tiene proyectado iniciar operaciones anticipadamente en diciembre de 2026.

Qué juegos tendrá Fantasilandia en San Bernardo

Air Race

Barco Pirata

Black Hole

Castillo Encantado

Crazy Dance

Disko

Evolution

Ikarus

Kamikaze

Moby Dick

Monga

Rapid Raver

Raptor

Tagada

Top Spin

Tsunami

Volare

Xtreme Fall

Flu Over

Enterprise (Super Hero)

Spider

Astroliner

Botes Chocadores

Casa Fantasma

Cine Magic 4D

Skooter

The Pirate Revenge

Tren CP

Tren Minero

Twister

Wild House

Montaña de Madera

Splash (Flume) Canal Artificial

Chorros danzantes

Boomerang Familiar

Montaña Familiar

Raptor Familiar

Mad House

Buggy Jump

Carrusel

Circus Train

Montaña Dragón

Fire Chief

Ford T

Mini Splash

Patitod

Rockin Tug

Super Trucks

Samba Balloon

El Faro

Happy Swing

Tigres Voladores (Flying Tigers)

Mini Rueda de la Fortuna

Speed Wau

Anfiteatro

Posible nueva estación de tren para Fantasilandia

Dentro de los avances recientes relacionados con el traslado, se contempla la posible construcción de una estación de tren que facilitaría el acceso al parque. Anteriormente, también se había planteado el uso de buses de acercamiento.

Eric Martin, presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), señaló que el proyecto está en etapa de evaluación.

“Estamos viendo el terreno, conversando con las comunidades y evaluando las conectividades existentes”, afirmó el directivo.

La estación tendría el nombre provisional de “Lo Herrera-Fantasilandia”, aunque este podría cambiar a medida que se definan detalles.

“Es un win-win, el parque atraerá gente y San Bernardo ganará conectividad”, destacó Christopher White, alcalde de la comuna.

De acuerdo con White, esta iniciativa beneficiaría a cerca de 20 mil personas, entre residentes del área y quienes se trasladan diariamente a trabajar.