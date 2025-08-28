Publicidad
Informe de deudas CMF: revisa aquí cuánto debes en las distintas instituciones financieras DATOS ÚTILES

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Informe de Deudas del Sistema Financiero de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) permite conocer todas las obligaciones vigentes con bancos e instituciones reguladas. Es gratuito y se actualiza semanalmente (con un desfase de 10 a 20 días).

¿Quiénes pueden solicitarlo?

  • Titulares de créditos o cuentas bancarias.

  • Herederos de un titular fallecido.

  • Representantes con poder notarial.

Cómo obtener informe gratuito CMF

  • En línea (si eres titular):

    1. Ingresa al sitio web de la CMF.

    2. Accede con tu Clave Única.

    3. Descarga tu “Informe de Deudas”.

  • Herederos o representantes:
    A través del portal de Atención en Línea de la CMF, con Clave Única.

  • Presencial:

    • Oficina central de la CMF (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Santiago).

    • Cualquier sucursal o módulo de ChileAtiende.

