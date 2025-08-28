Restricción vehicular 2025: vigencia se extiende hasta el 31 de agosto
La restricción vehicular 2025 rige hasta el 31 de agosto en Santiago, San Bernardo y Puente Alto, afectando a autos según año, tipo y patente.
Cada año, la restricción vehicular se implementa como parte del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), una estrategia encabezada por el Ministerio del Medio Ambiente y ejecutada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Esta medida comenzó a aplicarse en mayo con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación en la Región Metropolitana, restringiendo la circulación de ciertos vehículos y así contribuir a mejorar la calidad del aire.
Hasta cuándo se mantiene la restricción vehicular 2025
La restricción estará vigente hasta el 31 de agosto de 2025 y rige en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, de lunes a viernes —excepto festivos— entre las 7:30 y las 21:00 horas.
Qué tipos de vehículos están sujetos a esta medida
La restricción vehicular se aplica, según el último dígito de la placa patente, a los siguientes vehículos:
-
Vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011.
-
Motocicletas inscritas antes de 2010.
-
Vehículos sin sello verde y motocicletas fabricadas antes de 2002.
-
Buses de transporte privado, interurbanos y rurales que no cuenten con sello verde.
-
Vehículos de transporte de carga sin sello verde, incluyendo camionetas.
Calendario de restricción vehicular 2025
Vehículos sin sello verde:
-
Lunes: Patentes terminadas en 2-3-4-5
-
Martes: Patentes terminadas en 6-7-8-9
-
Miércoles: Patentes terminadas en 0-1-2-3
-
Jueves: Patentes terminadas en 4-5-6-7
-
Viernes: Patentes terminadas en 8-9-0-1
Vehículos con sello verde (inscritos antes del 1 de septiembre de 2011):
-
Lunes: Patentes terminadas en 6-7
-
Martes: Patentes terminadas en 8-9
-
Miércoles: Patentes terminadas en 0-1
-
Jueves: Patentes terminadas en 2-3
-
Viernes: Patentes terminadas en 4-5