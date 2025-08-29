Publicidad
Agosto: descuentos en vestuario, gastronomía y más pagando con BancoEstado o CuentaRUT

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

BancoEstado ofrece en agosto rebajas en ropa, comida, salud y entretenimiento pagando con CuentaRUT u otras tarjetas del banco.

Durante agosto, BancoEstado dio a conocer una serie de beneficios especiales para sus clientes, que incluyen rebajas en distintas categorías y comercios.

Según informó la entidad, los descuentos aplican pagando con CuentaRUT o cualquier otra tarjeta del banco, y abarcan rubros como vestuario, gastronomía, salud y entretenimiento, entre otros.

Puedes revisar el detalle a continuación:

Descuentos que tiene BancoEstado en agosto

  • Domino’s Pizza: 40% de descuento todos los jueves presencial y online

  • Integramédica: precios preferenciales en consulta general y 7 exámenes de laboratorio

  • Maicao: hasta 40% de descuento en remedios y vitaminas para compras presenciales

  • JetsMart: descuentos en 6 o 12 cuotas sin interés

  • Comida y restaurantes: haz click AQUÍ y mira el detalle

  • Temporada de nieve: hasta un 30% descuento en diversas empresas

  • Movistar Gameclub: 30% en pases de horas de juego, en salas Pro y Sim Racing y en entradas a eventos y torneos

  • Juan Maestro: 30% de descuento todos los martes en tiendas Juan Maestro

  • Barrio Chick’en: 30% de descuento todos los martes en Barrio Chick´en

  • Doggis: 30% de descuento todos los martes

  • Dr. Pet: 20% de descuento todos los días martes en productos y consulta veterinaria

  • Bubble Gummers: $5.000 de descuento en tiendas presenciales y en el sitio web

  • North Star: $5.000 de descuento en tiendas presenciales y en el sitio web

  • Bata: $5.000 de descuento en tiendas presenciales y en el sitio web

  • Weinbrenner: $5.000 de descuento en tiendas presenciales y en el sitio web

  • FashionsPark: 15% de descuento en todas las tiendas presenciales y el sitio web

  • Club Sftys: 40% de descuento en internet

  • Lipigas: hasta $7.000 de descuento en la app

  • PC Factory: hasta 5% de descuento sobre precio normal o precio oferta

  • Disney On Ice: 30% de descuento

  • Copa Davis: 20% de descuento

Si deseas ver todo el detalle de los descuentos, CLIC AQUÍ.

