Subsidio al Empleo Joven: quiénes reciben el pago en agosto

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entrega un apoyo económico conocido como Subsidio al Empleo Joven (SEJ), orientado a personas de entre 18 y 24 años que formen parte del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este beneficio puede pagarse de forma mensual —con montos que alcanzan hasta $44.157— o de manera anual, modalidad que se entrega en agosto y que puede llegar a los $678.028. La opción de pago se define al momento de postular.

Es importante destacar que quienes trabajen en organismos del Estado o en empresas con financiamiento público superior al 50% no pueden acceder a este subsidio.

Cuáles son los requisitos

Para postular al Subsidio al Empleo Joven se deben cumplir los siguientes requisitos generales:

Tener entre 18 y 24 años , 11 meses.

, 11 meses. Estar trabajando como dependiente o independiente .

. Pertenecer al 40% más vulnerable del RSH .

. Haber obtenido la licencia de enseñanza media si tienes 21 años o más.

si tienes 21 años o más. Tener al día el pago de cotizaciones previsionales y de salud.

Requisitos de renta que debes cumplir para recibir el beneficio

Trabajadores dependientes: renta bruta mensual inferior a $662.348 para el pago mensual y renta bruta anual inferior a $7.948.180 para el pago anual.

Trabajadores independientes: renta bruta anual inferior a $7.948.180 y contar con la declaración de renta al día.

Cómo postular

Quienes cumplan con los requisitos pueden postular al Subsidio al Empleo Joven en cualquier momento del año a través del sitio web oficial del Sence, CLIC AQUÍ. El trámite se realiza completamente en línea, utilizando la Clave Única para acceder, completar la información solicitada y elegir entre el pago mensual o anual.