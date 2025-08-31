Publicidad
Línea 9 del Metro pasará por 8 comunas: esta es la fecha en la que se inauguraría

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Línea 9 del Metro de Santiago tendrá 27 km, unirá 8 comunas y abrirá en 3 etapas: 2030, 2032 y 2033, beneficiando a 2 millones de personas.

El plan de expansión del Metro de Santiago incluye la construcción de tres nuevas líneas, con el objetivo de ampliar la cobertura del sistema y mejorar la conexión entre distintos puntos de la capital. La iniciativa busca especialmente integrar a comunas y sectores que hasta ahora no cuentan con acceso directo a la red.

Actualmente, el proyecto contempla el avance de las líneas 7, 8 y 9. Esta última destaca por su envergadura: con 27 kilómetros de extensión, se proyecta como una de las trazas más largas del sistema, lo que permitirá beneficiar a cerca de dos millones de habitantes en Santiago.

Cuándo se inaugura la Línea 9 del Metro de Santiago

La construcción de la Línea 9 se llevará a cabo en tres etapas. El primer tramo, que considera 10 estaciones entre Santiago y La Pintana, tiene como fecha de inauguración el año 2030. Posteriormente, el tramo 2 —que incluye cuatro estaciones desde Recoleta hasta Santiago— está proyectado para 2032, mientras que el tramo 3, correspondiente a cinco estaciones entre La Pintana y Puente Alto, se abriría en 2033.

Cuál será el recorrido de la Línea 9 y qué comunas conectará

El nuevo trazado permitirá unir 8 comunas de la capital en un tiempo aproximado de 35 minutos:

  • Recoleta

  • Santiago

  • San Miguel

  • San Joaquín

  • La Granja

  • San Ramón

  • La Pintana

  • Puente Alto

Estaciones de la Línea 9 del Metro de Santiago

Etapa 1 – Inauguración 2030

  • Bío Bío (San Miguel) – combinación Línea 6

  • Av. Santa Rosa con Alcalde Pedro Alarcón (San Miguel/San Joaquín)

  • Av. Santa Rosa con Av. Salvador Allende (San Miguel/San Joaquín)

  • Av. Santa Rosa con Av. Departamental (San Miguel/San Joaquín)

  • Av. Santa Rosa con Av. Lo Ovalle (La Granja/San Ramón/San Joaquín/San Miguel)

  • Av. Santa Rosa con Linares (La Granja/San Ramón)

  • Santa Rosa (La Granja/San Ramón) – combinación Línea 4A

  • Av. Santa Rosa con Esperanza, Hospital Padre Hurtado (La Granja/San Ramón)

  • Av. Santa Rosa con Av. Observatorio (La Pintana)

  • Av. Santa Rosa con Baldomero Lillo, Plaza La Pintana (La Pintana)

Etapa 2 – Inauguración 2032

  • Puente Cal y Canto (Recoleta) – combinación Líneas 2, 3 y 7

  • Santa Lucía (Santiago) – combinación Línea 1

  • Matta (Santiago) – combinación Línea 3

  • Av. Santa Rosa con Ñuble (Santiago)

Etapa 3 – Inauguración 2033

  • Av. Santa Rosa con Av. Eyzaguirre (La Pintana/Puente Alto)

  • Sargento Menadier con Av. Juanita (Puente Alto)

  • Sargento Menadier con Av. Ejército Libertador (Puente Alto)

  • Plaza Puente Alto (Puente Alto) – combinación Línea 4

