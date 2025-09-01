Informe de deudas CMF: revisa aquí cuánto debes en las distintas instituciones financieras
El Informe de Deudas del Sistema Financiero de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) permite conocer todas las obligaciones vigentes con bancos e instituciones reguladas. Es gratuito y se actualiza semanalmente (con un desfase de 10 a 20 días).
¿Quiénes pueden solicitarlo?
-
Titulares de créditos o cuentas bancarias.
-
Herederos de un titular fallecido.
-
Representantes con poder notarial.
Cómo obtener informe gratuito CMF
-
En línea (si eres titular):
-
Ingresa al sitio web de la CMF.
-
Accede con tu Clave Única.
-
Descarga tu “Informe de Deudas”.
-
-
Herederos o representantes:
A través del portal de Atención en Línea de la CMF, con Clave Única.
-
Presencial:
-
Oficina central de la CMF (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Santiago).
-
Cualquier sucursal o módulo de ChileAtiende.
-