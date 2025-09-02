Sin pasaporte: revisa aquí a cuáles países puedes viajar desde Chile solo con la cédula

Gracias a diversos acuerdos internacionales, los ciudadanos chilenos disfrutan del beneficio de ingresar a ciertos países únicamente con su cédula de identidad, sin necesidad de portar un pasaporte.

Asimismo, el pasaporte chileno es reconocido como uno de los más prestigiosos a nivel mundial, permitiendo el acceso sin visa a una amplia cantidad de naciones.

En la actualidad, los chilenos tienen la posibilidad de viajar sin visa a más de 170 países, lo que evidencia la confianza y el reconocimiento internacional hacia Chile.

Sin pasaporte: Países a los que puedes viajar desde Chile solo con tu carnet de identidad

Qué países permiten el ingreso de chilenos sin pasaporte

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ocho países de América del Sur no requieren visa ni pasaporte, solo la presentación de la cédula de identidad.

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Paraguay son los países en que los chilenos pueden ingresar sólo con el carnet. Por otro lado, hay lugares en la región que sí requieren el uso del pasaporte, como Venezuela.