Aguinaldo de fiestas patrias para pensionados: revisa si ya recibiste el beneficio

Ya se comenzó a entregar el tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias, que concede el Estado, a más de 2 millones 800 mil personas pensionadas en todo el país, según informó el Instituto de Previsión Social (IPS).

El monto del aguinaldo este año es de $25.280 por pensionado. En el caso de algunas personas que tienen cargas familiares, este monto se incrementa en $12.969 por cada carga acreditada al 31 de agosto de 2025.

“Para nosotros como Gobierno del Presidente Gabriel Boric es importante anunciar que ya estamos entregando el esperado Aguinaldo de Fiestas Patrias a más de 2 millones 800 mil pensionadas y pensionados. Esto se suma a la buena noticia que dimos ayer, respecto de las personas con PGU de 82 años y más que han comenzado a recibir el incremento de su beneficio alcanzando los $250.000 a partir de este mes también”, afirmó el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Instituto de Previsión Social (@ipsgobchile)



A nivel nacional, este beneficio involucra recursos fiscales por más de 72 mil millones de pesos.

Por su parte, el director nacional del IPS, Juan José Cárcamo Hemmelmann, indicó que “el aguinaldo se paga de forma automática junto con la pensión de este mes, ya sea a través de depósito o pago presencial, según la forma de pago de cada persona. No se solicita, está incluido en la pensión y programado para entregarse a todas las pensionadas y pensionados antes del 18 de septiembre”.

Es importante señalar que, dentro de los grupos beneficiados, este Aguinaldo también llega a todas las personas que reciben la Pensión Garantizada Universal, incluidas las de 82 años y más que desde septiembre tendrán un aumento de su PGU gracias a la Reforma de Pensiones.

¿Quiénes reciben el aguinaldo de fiestas patrias?

El Aguinaldo de Fiestas Patrias se paga a quienes, al 31 de agosto de 2025, sean pensionados y pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidas las personas con PGU y pensiones básicas solidarias de invalidez; de Dipreca y Capredena; del Instituto de Seguridad Laboral; y de las mutualidades de empleadores de la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo. También se paga a personas beneficiarias del Sistema de AFP, solo si estas personas reciben, además, el beneficio de Pensión Garantizada Universal (PGU), Aporte Previsional Solidario (APS) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Llamado al autocuidado

Es importante recordar que el Aguinaldo de Fiestas Patrias se paga directamente, sin necesidad de postulaciones, junto con la pensión del mes. Por ello, se recomienda tener precaución ante eventuales intentos de fraude de sitios web no oficiales u otras formas de contacto que inviten a postular a este beneficio. Una de las prioridades del Estado también es contribuir a proteger los datos e ingresos de las personas pensionadas.

Para información general del aguinaldo, están disponibles los sitios www.ips.gob.cl, www.chileatiende.cl, Call Center 101 o 600 440 0040, redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram y las sucursales ChileAtiende del IPS en todo el país.