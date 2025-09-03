¿Dejaste los estudios? revisa cómo obtener tu certificado de equivalencia para trabajar y conducir

El Examen de Equivalencia de Estudios para Fines Laborales es una opción para extranjeros o personas que interrumpieron sus estudios antes de completar la educación básica o media y desean regularizar su situación académica para poder acceder a trabajos o obtener la licencia de conducir. Este examen no te permite continuar tus estudios superiores, pero sí te ayuda a obtener el certificado necesario para poder ingresar al mundo laboral.

¿Quiénes pueden realizar este examen?

Este examen está dirigido a las personas que:

Abandonaron sus estudios antes de finalizar la educación básica o media.

Necesitan regularizar su nivel de estudios para acceder a trabajos o solicitar la licencia de conducir.

No requieren continuar con estudios superiores, ya que este certificado solo valida los estudios para fines laborales.

¿Cómo inscribirse?

Fecha límite de inscripción: La inscripción está abierta hasta el 5 de septiembre de 2025. Proceso de inscripción: Puedes inscribirte en línea a través del sitio oficial www.chileatiende.cl. Información adicional: Al ingresar al sitio, busca “Equivalencia de estudios para fines laborales (examen y certificado)” para encontrar detalles sobre el proceso, los requisitos y los pasos a seguir.

Este examen puede ser una gran herramienta para aquellos que necesitan regularizar su situación académica y desean acceder a mejores oportunidades laborales.