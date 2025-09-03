Publicidad
Licencia de conducir digital llega a la Región Metropolitana: conoce cómo obtenerla aquí

Licencia de conducir digital llega a la Región Metropolitana: conoce cómo obtenerla aquí

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Licencia de conducir digital llega a la Región Metropolitana el 1 de septiembre, con beneficios de seguridad y uso opcional.

Tras meses de implementación en distintas regiones del país, este lunes 1 de septiembre comenzó a estar disponible la licencia de conducir digital en la Región Metropolitana.

El nuevo documento busca fortalecer la seguridad vial, ya que incorpora un nivel tecnológico superior que permite el acceso en línea a los datos del automovilista durante fiscalizaciones. Entre sus beneficios destacan la facilidad para detectar documentos falsificados, identificar a personas que han infringido la ley o verificar a quienes se les ha retirado la licencia.

Cómo obtener la licencia de conducir digital 

Para obtener la licencia digital, se debe solicitar o renovar primero la licencia física en la Dirección de Tránsito de la municipalidad correspondiente. Una vez realizado este trámite, basta con descargar la aplicación Licencia Digital en el teléfono móvil, disponible en iOS y Android.

En la aplicación se debe iniciar sesión con la Clave Única, y de inmediato se podrá visualizar y utilizar la licencia digital, que tiene la misma vigencia que la física.

Por ahora, el uso de la licencia digital es opcional y no reemplaza la obligación de portar la versión física.

Accede AQUÍ para más información.

