Viajar a China sin visa: por qué aumentaron 50% las búsquedas a este destino

En una medida histórica que fortalece los vínculos entre China y América Latina, el gobierno chino eliminó el requisito de visa para ciudadanos de Chile, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Esta política, que se extenderá hasta el 31 de mayo de 2026, permite estancias de hasta 30 días por turismo, negocios, visitas familiares, intercambios culturales o tránsito.

Según cifras de Viajes Falabella, los viajes a China van en aumento este año versus el año pasado con un 50% más en las búsquedas. “Esta exención de visa simplifica enormemente el proceso de viaje para los chilenos. En Viajes Falabella, estamos comprometidos en ofrecer las mejores opciones para que los chilenos puedan explorar destinos fascinantes como China de manera más accesible y conveniente. Desde Shanghai hasta Hong Kong, e incluso Chongqing, hay una variedad de destinos que combinan una experiencia distinta fuera de la rutina, gastronomía de primer nivel y una vibrante cultura”, señala Hugo Avilés, Marketing Manager de Viajes Falabella.

Una de las primeras chilenas en disfrutar de este beneficio es Daniela Urrizola, experta en viajes y conductora del programa “Viajando Ando” de Mega y Viajes Falabella. A través de su cuenta de Instagram (@daniurrizola), ha compartido experiencias en destinos como Pekín, Shanghái y regiones menos exploradas, inspirando a miles de seguidores a considerar este viaje.

“De todos los destinos que hemos visitado para el programa que han sido súper variados, creo que China es el que más me ha impactado hasta ahora. Me impresionó porque siento que reúne todo lo que uno espera de un gran viaje. Por un lado, está toda la modernidad y la tecnología que te deslumbra, un poco como lo que se ve en Dubái, con cosas realmente impresionantes que no encuentras en otros lugares. Pero, a diferencia de Dubái, China también tiene ese lado histórico y cultural que viene de una tradición milenaria. Ese contraste entre lo ultra moderno y lo ancestral lo hace un destino muy completo, con algo que ofrecer para todo tipo de viajeros” asegura la experta de viajes, Daniela Urrizola.

Otra cosa que llamó mucho la atención de la conductora del programa “Viajando Ando” fue la idea de que China es un país complicado: las aplicaciones, las restricciones, la barrera del idioma. Sin embargo, Daniela comenta que “terminé derribando muchos prejuicios. Me di cuenta de que no es un lugar difícil, las cosas funcionan y son más sencillas de lo que uno se imagina”.

¿Qué se necesita para viajar a China?

Sigue estas recomendaciones y estarás listo para disfrutar lo mejor de China, desde los pandas en Chengdu, hasta la Gran Muralla.

Desde el 1 de junio no necesitas visa si tu viaje es por turismo, negocios, visita familiar, intercambio o tránsito, siempre que te quedes máximo 30 días.

Solo necesitas:

Pasaporte chileno vigente (mínimo 6 meses).

Reserva de vuelo de ida y vuelta.

Reserva de hotel o carta de invitación (para mostrar si te lo piden).



Si te vas a quedar más de 30 días o vas por trabajo, estudios, prensa, etc., sí debes sacar la visa en la embajada/centro de visas en Santiago.

