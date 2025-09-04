Cómo obtener la licencia de conducir en la Región Metropolitana

Tras meses de implementación en distintas regiones del país, este lunes 1 de septiembre comenzó a estar disponible la licencia de conducir digital en la Región Metropolitana.

Con la entrada en operación en la Región Metropolitana, finaliza la implementación de la licencia digital en todo Chile 🇨🇱 Este nuevo documento facilitará las fiscalizaciones y entregará más seguridad a conductores y conductoras. Más información en https://t.co/svwVh6MAeD 📲 pic.twitter.com/No43ZB7k67 — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) September 1, 2025

El nuevo documento busca fortalecer la seguridad vial, ya que incorpora un nivel tecnológico superior que permite el acceso en línea a los datos del automovilista durante fiscalizaciones. Entre sus beneficios destacan la facilidad para detectar documentos falsificados, identificar a personas que han infringido la ley o verificar a quienes se les ha retirado la licencia.

🙌 Hoy acompañamos a varias Direcciones de Tránsito en la entrega de las primeras licencias digitales.✨ 👉 Disponible solo para renovar o sacar por primera vez. 👀 Revisa tu fecha de control.#LicenciaDigital #MovámonosSeguros pic.twitter.com/gWUb57XMEN — Conaset – Seguridad Vial de Chile (@conaset) September 1, 2025

Cómo obtener la licencia de conducir digital

Para obtener la licencia digital, se debe solicitar o renovar primero la licencia física en la Dirección de Tránsito de la municipalidad correspondiente. Una vez realizado este trámite, basta con descargar la aplicación Licencia Digital en el teléfono móvil, disponible en iOS y Android.

En la aplicación se debe iniciar sesión con la Clave Única, y de inmediato se podrá visualizar y utilizar la licencia digital, que tiene la misma vigencia que la física.

Por ahora, el uso de la licencia digital es opcional y no reemplaza la obligación de portar la versión física.

