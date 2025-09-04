Cuál es la mejor empanada de Santiago y cuánto cuesta: revisa el ranking para las fiestas patrias

Septiembre comenzó este lunes y, con ello, recibimos una de las festividades más esperadas por chilenos y chilenas: las Fiestas Patrias 2025. Dentro de las tradiciones, la gastronomía ocupa un lugar central y las empanadas de pino se posicionan como uno de los platos favoritos.

En este contexto, el pasado sábado 30 de agosto se celebró en el Hotel Plaza San Francisco la vigesimosegunda versión del concurso que distingue a la mejor empanada del Gran Santiago, organizado por el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile junto a Gato, Típico Chileno y VSPT Wine Group.

Más de 70 empanadas fueron sometidas a pruebas en una cata a ciegas, evaluadas por un jurado experto que analizó sabor, textura y preparación. Tras la evaluación, el primer lugar fue otorgado a “Empanadas Don Guille”, ubicado en Gorbea 2554, Santiago Centro.

El ranking completo dejó el siguiente resultado:

Don Guille (Gorbea 2554, Santiago Centro): $2.500. Sazón Vitacura (Av. Vitacura 7130, Vitacura): $2.800. Rosalía (Pastor Fernández 15521, Lo Barnechea): $3.300. La Temucana (Peñalolén): $3.200. Las Hermanas (Las Condes): $3.300. Bendición Emporio (San Joaquín): $2.000. Holz (Las Condes): $2.090. Prem de Bokato (Providencia): $3.300. Paula A (Las Condes): $3.180. Belly (La Reina): $3.200. San Camilo (Santiago Centro): $2.490. Cardamomo (Ñuñoa): $3.100. Pan y Miel (Ñuñoa): $2.950. Ña Matea (Recoleta): $3.100.

Con esta premiación, las Fiestas Patrias se preparan para recibir a miles de personas que buscarán celebrar con las mejores empanadas de la capital.