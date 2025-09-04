Cyber Monday 2025: fechas y detalles del evento de descuentos online

El Cyber Monday se ha consolidado como una de las jornadas de comercio electrónico más relevantes del segundo semestre, donde numerosas marcas ponen a disposición rebajas y promociones en una amplia variedad de productos y servicios disponibles en línea.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) es la principal entidad detrás de la organización del Cyber Monday, que tradicionalmente convoca a marcas de múltiples rubros como vestuario, calzado, tecnología, salud, belleza, deportes, viajes y turismo, entre otros.

Cuándo será el Cyber Monday 2025

Si bien la CCS aún no ha confirmado la fecha oficial del evento, una de las marcas participantes se adelantó al anuncio. Cannon Home reveló en su sitio web que el Cyber Monday 2025 se llevará a cabo entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre.

En su comunicado, precisaron que “el Cyber Monday dura 3 días, desde las 00:00 del lunes 06 hasta las 23:59 del miércoles 8 de octubre”.

De confirmarse, la próxima edición mantendría el mismo formato de años anteriores, con tres jornadas consecutivas de descuentos en diversas empresas participantes.