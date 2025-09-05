Cuánto debes a los bancos: cómo revisar tu informe de deudas de la CMF

El Informe de Deudas del Sistema Financiero de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) permite conocer todas las obligaciones vigentes con bancos e instituciones reguladas. Es gratuito y se actualiza semanalmente (con un desfase de 10 a 20 días).

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Titulares de créditos o cuentas bancarias.

Herederos de un titular fallecido.

Representantes con poder notarial.

Cómo obtener informe gratuito CMF