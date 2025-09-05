Si estás por pedir un crédito de consumo: calcula tu cuota mensual antes de solicitarlo

Si estás considerando pedir un crédito de consumo, es fundamental saber cuánto vas a pagar cada mes. Antes de tomar una decisión, puedes utilizar el Simulador de Cuotas disponible en el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero para calcular con precisión tus pagos.

Solo necesitas ingresar tres datos:

Plazo del crédito en meses: Elige la duración del préstamo según tu capacidad de pago. Monto del crédito: La cantidad que deseas pedir prestada. Tasa de interés mensual: La tasa que se aplicará al crédito, lo que influirá en el monto de la cuota.

El simulador te proporcionará una estimación exacta de las cuotas que tendrás que pagar cada mes, lo que te ayudará a tomar una decisión más informada.

Ingresa al Simulador AQUÍ.