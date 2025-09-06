Línea 9 del Metro de Santiago: nueva conexión de 8 comunas y 27 km para 2 millones de habitantes
La Línea 9 del Metro de Santiago tendrá 27 km, unirá 8 comunas y abrirá en 3 etapas: 2030, 2032 y 2033, beneficiando a 2 millones de personas.
El proyecto de expansión del Metro de Santiago contempla la construcción de tres nuevas líneas, diseñadas para ampliar la cobertura y conectar distintos sectores de la capital, en especial aquellos más apartados que hoy no cuentan con acceso a la red.
El Metro de Santiago avanza en el desarrollo de las nuevas líneas 7, 8 y 9, siendo esta última una de las más extensas de la red, con 27 kilómetros de recorrido y un beneficio estimado para cerca de dos millones de personas.
Cuándo se inaugura la Línea 9 del Metro de Santiago
La construcción de la Línea 9 se llevará a cabo en tres etapas. El primer tramo, que considera 10 estaciones entre Santiago y La Pintana, tiene como fecha de inauguración el año 2030. Posteriormente, el tramo 2 —que incluye cuatro estaciones desde Recoleta hasta Santiago— está proyectado para 2032, mientras que el tramo 3, correspondiente a cinco estaciones entre La Pintana y Puente Alto, se abriría en 2033.
Cuál será el recorrido de la Línea 9 y qué comunas conectará
El nuevo trazado permitirá unir 8 comunas de la capital en un tiempo aproximado de 35 minutos:
-
Recoleta
-
Santiago
-
San Miguel
-
San Joaquín
-
La Granja
-
San Ramón
-
La Pintana
-
Puente Alto
Estaciones de la Línea 9 del Metro de Santiago
Etapa 1 – Inauguración 2030
-
Bío Bío (San Miguel) – combinación Línea 6
-
Av. Santa Rosa con Alcalde Pedro Alarcón (San Miguel/San Joaquín)
-
Av. Santa Rosa con Av. Salvador Allende (San Miguel/San Joaquín)
-
Av. Santa Rosa con Av. Departamental (San Miguel/San Joaquín)
-
Av. Santa Rosa con Av. Lo Ovalle (La Granja/San Ramón/San Joaquín/San Miguel)
-
Av. Santa Rosa con Linares (La Granja/San Ramón)
-
Santa Rosa (La Granja/San Ramón) – combinación Línea 4A
-
Av. Santa Rosa con Esperanza, Hospital Padre Hurtado (La Granja/San Ramón)
-
Av. Santa Rosa con Av. Observatorio (La Pintana)
-
Av. Santa Rosa con Baldomero Lillo, Plaza La Pintana (La Pintana)
Etapa 2 – Inauguración 2032
-
Puente Cal y Canto (Recoleta) – combinación Líneas 2, 3 y 7
-
Santa Lucía (Santiago) – combinación Línea 1
-
Matta (Santiago) – combinación Línea 3
-
Av. Santa Rosa con Ñuble (Santiago)
Etapa 3 – Inauguración 2033
-
Av. Santa Rosa con Av. Eyzaguirre (La Pintana/Puente Alto)
-
Sargento Menadier con Av. Juanita (Puente Alto)
-
Sargento Menadier con Av. Ejército Libertador (Puente Alto)
-
Plaza Puente Alto (Puente Alto) – combinación Línea 4