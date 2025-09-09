Las 7 fondas más populares a lo largo de Chile y cómo llegar a ellas

Con la llegada de septiembre, las fondas se preparan para abrir sus puertas en distintos rincones del país. Si bien muchas se concentran en la Región Metropolitana, existen celebraciones dieciocheras emblemáticas a lo largo de Chile que se han convertido en verdaderos hitos del 18.

Desde eventos masivos hasta celebraciones con fuerte identidad local, aquí repasamos algunas de las fondas más conocidas fuera de Santiago, junto con opciones prácticas para llegar desde otras ciudades.

En este sentido, y al estar en un contexto de alta demanda por viajes durante septiembre, plataformas como Recorrido.cl permiten comparar precios, horarios y empresas de buses interurbanos, facilitando la planificación con anticipación. Se pueden encontrar pasajes que van desde los $6.700 en rutas como Santiago–Pichilemu o desde $2.500 en trayectos a Valparaíso, dependiendo de la anticipación y horarios seleccionados.

La Pampilla de Coquimbo

Es, sin duda, la más multitudinaria del país. Cada año reúne a miles de personas durante varios días de fiesta, con ramadas, música en vivo, ferias artesanales y una vista privilegiada del borde costero. Su dimensión la convierte en un evento nacional.

Cómo llegar: Coquimbo cuenta con conexión directa en bus desde varias ciudades del país. Simón Narli, cofundador de Recorrido, comenta que: “Para las personas que viajan desde Santiago, por ejemplo, existen salidas frecuentes con pasajes que van desde los $15.000 en categoría Semi Cama”.

Fonda Alejo Barrios – Valparaíso

Una de las celebraciones más tradicionales del litoral central. Se instala en el Parque Alejo Barrios, donde se combinan cocinerías, espectáculos musicales y juegos típicos, con entrada gratuita.

Cómo llegar: Valparaíso tiene excelente conectividad terrestre desde el centro del país. Hay salidas cada 10 minutos desde el terminal Alameda o Pajaritos en Santiago, con pasajes económicos que van desde los $2.500.

Fiesta de la Chilenidad de Iquique

Una fonda con fuerte identidad nortina. Ofrece más de 50 stands de gastronomía, espacios para niños y presentaciones folclóricas.

Cómo llegar: Iquique recibe servicios directos desde ciudades como Arica, Antofagasta, Calama y La Serena. Es recomendable cotizar pasajes con antelación debido a la alta demanda en estas fechas.

Fondas de Pichilemu

Ubicadas en el sector de Puente Negro, estas fondas combinan el ambiente festivo del 18 con la tranquilidad costera. Hay ferias artesanales, comidas típicas y actividades para toda la familia.

Cómo llegar: Desde Santiago, se puede viajar en bus hasta Pichilemu. El trayecto demora alrededor de 4 horas y tiene valores accesibles si se reserva online, por ejemplo. a través de Recorrido podrán encontrar pasajes con un costo que va desde los $6.700”, agrega Narli.

Fiesta de la Chilenidad de Parral

Una celebración con fuerte arraigo rural. Se realiza en la plaza principal e incluye gastronomía típica, música en vivo, actividades infantiles y una feria de emprendedores locales.

Cómo llegar: Parral se encuentra en la Región del Maule y tiene conexión directa con Santiago, Talca y Chillán. Hay servicios diarios disponibles en múltiples horarios.

Fiesta de la Chilenidad de Chillán

Organizada en la Plaza de Armas, esta fiesta ofrece gastronomía local, artesanía y música folclórica. Es una de las más concurridas del sur centro del país.

Cómo llegar: Chillán es un nodo importante del transporte interurbano y cuenta con buses frecuentes desde Santiago y otras ciudades. También existe conexión ferroviaria, aunque con menor disponibilidad en Fiestas Patrias.

Fiestas Patrias en Caldera

Celebración costera con énfasis en la tradición nortina. El evento se realiza en el Emporio Criollo, con entrada gratuita, presentaciones artísticas y cocinerías.

Cómo llegar: Caldera se encuentra a pocos minutos de Copiapó, y recibe buses desde el norte y el centro del país. Es una buena opción para quienes buscan un destino distinto al del circuito habitual.