Bono Logro Escolar 2025 se paga esta semana: así puedes revisar tus hijos reciben el beneficio

El Bono por Logro Escolar es un beneficio automático, es decir, no requiere postulación. Forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y está dirigido a estudiantes de entre 5° básico y 4° medio, menores de 24 años, que se encuentren dentro del 30% con mejor rendimiento académico de su curso.

Además, solo pueden acceder aquellos alumnos que pertenezcan a familias clasificadas dentro del 30% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares.

Cuánto paga el Bono Logro Escolar 2025

El pago se realiza una vez al año y se divide en dos tramos:

$82.181 → para estudiantes dentro del 15% superior de su promoción.

→ para estudiantes dentro del de su promoción. $49.310 → para estudiantes dentro del segundo 15% superior de su promoción.

Ejemplo: si en un mismo hogar hay dos estudiantes en el primer tramo y uno en el segundo, el pago total sería de $213.672, calculado de la siguiente forma:

$82.181 + $82.181 + $49.310.

Compatibilidad con otros beneficios

El Bono por Logro Escolar es acumulable con otras ayudas estatales, como subsidios y transferencias familiares. Por esta razón, en algunos casos el depósito puede aparecer fusionado junto con otros aportes que recibe el grupo familiar.

Requisitos para recibir el Bono Logro Escolar

Para ser beneficiario del Bono Logro Escolar 2025, el estudiante debe cumplir con las siguientes condiciones: